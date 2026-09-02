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Царьград

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Медведь напал на отшельницу Агафью Лыкову в Сибири, она не пострадала

Медведь напал на отшельницу Агафью Лыкову в Сибири, она не пострадала

На 82-летнюю Агафью Лыкову в Сибири напал медведь, однако она не пострадала. Её духовник Игорь Мельников подтвердил, что животное удалось отпугнуть.

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