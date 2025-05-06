Политолог Шаповалов обеспокоился тенденциями, которые наметились в Европе по поводу 9 мая

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов выступил с комментарием на телеканале ОТР, выразив обеспокоенность тенденциями, наблюдаемыми в Европе по поводу 9 мая.
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