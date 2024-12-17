Инфраструктурный некролог: Германия закроет ключевой терминал СПГ в 2025 году

Пока первый стационарный береговой терминал СПГ в Германии достраивается, пожирая миллиарды евро пустой казны республики, первый морской плавучий терминал в Вильгельмсхафене, закрывается на длительный срок.
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