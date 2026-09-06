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Лидия Мониава объявила об уходе из «Дома с маяком» из-за уголовного дела

Лидия Мониава объявила об уходе из «Дома с маяком» из-за уголовного дела

Руководитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава заявила, что покидает должность директора и выходит из состава правления.

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