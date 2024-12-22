WSJ: Запад столкнулся со «знакомой головоломкой» после смены власти в Сирии

Ситуация в Сирии, где произошла смена власти, поставила страны Запада перед непростым выбором: сотрудничать с исламистами, которых они считают террористами, или уступить влияние готовым пойти на это государствам.
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