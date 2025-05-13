НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Мировые поставки планшетов подскочили благодаря пандемии — в лидерах роста ...

Мировые поставки планшетов подскочили благодаря пандемии — в лидерах роста Xiaomi, Lenovo и AppleПо итогам первого квартала 2025 года мировые поставки планшетных компьютеров выросли на 8,5 % год к году и достигли 36,8 млн единиц, подсчитали аналитики Canalys.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх