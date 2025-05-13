Мировые поставки планшетов подскочили благодаря пандемии — в лидерах роста Xiaomi, Lenovo и AppleПо итогам первого квартала 2025 года мировые поставки планшетных компьютеров выросли на 8,5 % год к году и достигли 36,8 млн единиц, подсчитали аналитики Canalys.