LEON Вторая лига А. «Уфа» встретится с «Муромом», «Ротор» принимает «Краснодар-2»

«Уфа» встретится с «Муромом», «Ротор» принимает «Краснодар-2». LEON Вторая лига Дивизион А 14-й тур 15 мая Группа «Золото» «Уфа» – «Муром» – 16:00 «Челябинск» – «Новосибирск» – 16:30 «Велес» – «Родина-2» – 18:00 «Чайка» – «Металлург» Липецк – 19:00 «Ротор» – «Краснодар-2» – 19:00 Группа «Серебро» «Иртыш» Омск – «Текстильщик» – 16:00 «Волга» Ульяновск – «Калуга» – 17:00 «Авангард» Курск – «Торпедо» Миасс – 18:00 «Химик» – «Машук-КМВ» – 18:00 «Спартак» Кострома – «Динамо» Брянск – 18:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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