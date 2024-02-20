Астраханцы удостоились премии «Команда Путина»

В Астрахани прошла церемония вручения премии «Команда Путина». Ее удостоились астраханцы, которые участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи и снаряжения на передовую, помогают семьям военнослужащих.
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