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Движение закроют на бульваре в Чите из-за ремонта теплотрассы до 11 сентября

Движение закроют на бульваре в Чите из-за ремонта теплотрассы до 11 сентября

Более месяца в забайкальской столице будет перекрыт участок Украинского бульвара.Сегодня, 7 августа, в Чите для всех видов транспорта ограничили движение по части Украинского бульвара.

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