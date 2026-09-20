Червя вытащили из века пациентки после укуса комара в Краснодарском крае

Червя вытащили из века пациентки после укуса комара в Краснодарском краеВ Краснодарском крае врачи обнаружили паразита в верхнем веке пациентки.
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