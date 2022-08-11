Чернобыль или Фукусима: чего ожидать после обстрела Запорожской АЭС?

Ксюша Кирьязис

Животных, больных бешенством не лечат, их уничтожают. Почему Зелю и иже с ним до сих пор жалеют, вместо того, чтобы изолировать и уничтожить. По их словам и поступкам очень даже заметно, что у них моральное бешенство на фоне психических сдвигов. Нормальные люди, как бы злы и обижены они не были, со своей родной страной так поступать не станут.