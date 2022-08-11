В последние дни по территории Запорожской АЭС был нанесен ряд ударов ракетными снарядами РСЗО «Ураган» с кассетными головными частями.
Чернобыль или Фукусима: чего ожидать после обстрела Запорожской АЭС?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ксюша Кирьязис
Животных, больных бешенством не лечат, их уничтожают. Почему Зелю и иже с ним до сих пор жалеют, вместо того, чтобы изолировать и уничтожить. По их словам и поступкам очень даже заметно, что у них моральное бешенство на фоне психических сдвигов. Нормальные люди, как бы злы и обижены они не были, со своей родной страной так поступать не станут.
Ответить
2 г.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Сценарий Голивуда...как положено ! Это злокачественая опухол! Опухол надо резать!
Ответить
2 г.
Свежие комментарии