Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Пан
    Гнать из России поганой метлой и сразу, без права возвращения в Россию даже в туристическую поездку. Судье, однозначн...«Ты кто такой, чт...
  • Василий Топчий
    Как КГБ просмотрел его- ярого антисоветчика?Кадры решают все
  • валерий двойнишников
    Они бесценны!"Британское вторж...

Чернобыль или Фукусима: чего ожидать после обстрела Запорожской АЭС?

Чернобыль или Фукусима: чего ожидать после обстрела Запорожской АЭС?

В последние дни по территории Запорожской АЭС был нанесен ряд ударов ракетными снарядами РСЗО «Ураган» с кассетными головными частями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ксюша Кирьязис
Животных, больных бешенством не лечат, их уничтожают. Почему Зелю и иже с ним до сих пор жалеют, вместо того, чтобы изолировать и уничтожить. По их словам и поступкам очень даже заметно, что у них моральное бешенство на фоне психических сдвигов. Нормальные люди, как бы злы и обижены они не были, со своей родной страной так поступать не станут.
Ответить
2 г.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Сценарий Голивуда...как положено ! Это злокачественая опухол! Опухол надо резать!
Ответить
2 г.
наверх