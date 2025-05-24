Миляев: отражается очередная воздушная атака

Губернатор Дмитрий Миляев сообщил что дежурными средствами ПВО Минобороны России отражается очередная воздушная атака Известно, что четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Тульской областью.
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