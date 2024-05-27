Какие городские фестивали пройдут в июне в рамках проекта «Лето в Москве»

Приглашаются к посещению все желающие В рамках нового проекта «Лето в Москве», организованного «Московскими сезонами», горожане и посетители столицы смогут насладиться показами моды на Патриарших прудах и увидеть исторические реконструкции.
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