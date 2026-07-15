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Журнал «Профиль»

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По шагам: как не допустить признания дома самовольной постройкой, рассказал депутат

По шагам: как не допустить признания дома самовольной постройкой, рассказал депутат

Для недопущения признания дома или дачи самовольной постройкой следует собрать сведения о дате строительства, правах на участок, его категории и разрешенном использовании, выданных согласованиях, обращениях в органы власти и техническом состоянии здания.

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