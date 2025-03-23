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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Думаю, Трампу пофиг, когда Россия вернется в мировой футбол. Ему важно решить более глобальные вещи»

Ранее журналист Науэль Ланзон заявил, что слышал, как глава ФИФА Джанни Инфантино выступил с подобной инициативой.

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