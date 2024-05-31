В Астраханской области оперативники задержали волгоградцев во время попытки приобретения оптовой партии наркотического вещества

В ходе расследования уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических веществ на территории Астраханской области оперативниками Управления уголовного розыска и Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка было установлено, что двое 20-летних жителей Волгоградской области планируют прибрести оптовую партию наркотиков весом по 500 грамм в Астрахани.