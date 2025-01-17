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"Мазут — это чёрный хаос": писатель Платон Беседин рассказал о ликвидации ЧС на пляжах Севастополя

"Мазут — это чёрный хаос": писатель Платон Беседин рассказал о ликвидации ЧС на пляжах Севастополя

Спустя месяц после катастрофы с утонувшими танкерами в Керченском проливе продолжается массовая ликвидация выбросов на пляжах.

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Комментарии
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Василий Васильев
Волонтеры и Власть сейчас устраняют последствия критически непрофессиональных действий Кондратьева, который решил &quot;самостоятельно&quot; решить проблему без федеральной помощи. Кондратьев решил, что самоорганизующихся волонтеров будет достаточно. Это была его Большая ошибка, которая обязательно должна будет стоить ему его губернаторского кресла. Если бы месяц назад федеральные Власти прислали туда специалистов из главного штаба МЧС, то вытекший дополнительно за этот месяц мазут не попал бы в море. Танкер бы давно окружили искусственной дамбой, как это сделали только сейчас. Но главное в другом - что надо сделать для неповторения этой ситуации ? Понятно с владельцами танкеров &quot;разберутся&quot; и накажут. А что дальше ? Тишина ! Значит никто не гарантирует повторения ситуации. А может просто запретить хождение танкеров с ГСМ вблизи наших берегов ?  Или определить жесткие условия ( по времени, метеоусловиям, точкам береговой линии)  для входа и выхода таких танкеров в прибрежные воды России.
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