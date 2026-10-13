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Сводка на 13 октября! Дрон разорвал реанимобиль, дорога смерти в Алешках, минируют Брянщину с неба

Сводка на 13 октября! Дрон разорвал реанимобиль, дорога смерти в Алешках, минируют Брянщину с неба

1. Трамп против Зеленского: политический раскол бьёт по полю боя Конфликт Трампа и Зеленского обостряется — и это уже сказывается на боевых действиях.

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