«Милан» и Emirates продлили контракт на 6 лет и 175 млн евро. Сотрудничество длится более 15 лет

«Милан» и Emirates продлили контракт на 6 лет и 175 млн евро. Сотрудничество длится более 15 лет

«Милан» объявил о новом соглашении с титульным спонсором Emirates. По данным Tuttosport, «россонери» и авиакомпания из ОАЭ продлили контракт до 2028 года на сумму 175 млн евро (30-35 млн за сезон).

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