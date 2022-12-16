«Милан» и Emirates продлили контракт на 6 лет и 175 млн евро. Сотрудничество длится более 15 лет

«Милан» объявил о новом соглашении с титульным спонсором Emirates. По данным Tuttosport, «россонери» и авиакомпания из ОАЭ продлили контракт до 2028 года на сумму 175 млн евро (30-35 млн за сезон).
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»
- Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Свежие комментарии