В Тверской области пройдет региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации-2024»

21 сентября Тверская область присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2024». В этом году региональный этап пройдет в Торопце и станет частью мероприятий в честь 950-летия первого летописного упоминания города.
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