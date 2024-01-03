Осужденный за взятку экс‑глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО

РИАМО - 3 янв. В зоне спецоперации погиб бывший глава екатеринбургского управления МВД Игорь Трифонов, он ранее был приговорен к 9,5 годам тюрьмы за получение взятки в особо крупном размере и незаконную покупку боеприпасов, сообщает ТАСС.