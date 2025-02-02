В США опубликовали законопроекта, запрещающий признавать «Грузинскую мечту»

Законопроект, запрещающий властям США признавать партию «Грузинская мечта» законным правительством Грузии, зарегистрирован на сайте Конгресса США, 1 февраля сообщает издание «NEWSGEORGIA — Новости Грузия».
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