МТС: число кибератак на финансовый сектор РФ вдвое выросло в первом квартале

Число кибератак на финансовый сектор РФ вдвое выросло в первом квартале 2025 года. К таким выводам пришли аналитики входящего в группу МТС центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, передает РИА Новости.
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