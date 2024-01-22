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Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин не стал бы отвечать на звонок бывшего главы американского государства Дональда Трампа в том случае, если бы он позвонил ему в настоящий момент в целях урегулирования конфликта, развернувшегося на Украине.

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