Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин не стал бы отвечать на звонок бывшего главы американского государства Дональда Трампа в том случае, если бы он позвонил ему в настоящий момент в целях урегулирования конфликта, развернувшегося на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии