Тренер Семин заявил, что у вратаря "ПСЖ" Сафонова все идет своим чередом

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оценил игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче против "Тулузы" в матче чемпионата Франции, заявив, что все идет своим чередом, передает "Чемпионат".
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