9 дизайнерских идей для экономии места

Эти решения являются доказательством того, что вам не нужно жертвовать стилем в небольших помещенияхНезависимо от того, живёте ли вы в крошечной студии или очаровательном коттедже, маленькое пространство не обязательно должно быть захламлённым и хаотичным.
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