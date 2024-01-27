В России назвали причину отсутствия реакции США на крушение Ил-76

К крушению российского военного самолета Ил-76 с 65 пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), шестью членами экипажа и тремя сопровождающими на борту могут быть причастны США и Великобритания, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.