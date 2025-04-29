Опытный экземпляр обновлённого среднемагистрального лайнера МС-21 совершил первый полёт Вслед за импортозамещенным лайнером SJ-100 в воздух поднялся еще один самолет с российскими системами.
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Опытный экземпляр обновлённого среднемагистрального лайнера МС-21 совершил первый полёт Вслед за импортозамещенным лайнером SJ-100 в воздух поднялся еще один самолет с российскими системами.
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