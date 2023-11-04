В Новосибирске школьницу выгнали из автобуса из-за проблемы с картой оплаты

Мама девушки уверяет, что денег на проездном хватало, но по какой-то причине терминал не сработал.Жительница Новосибирска пожаловалась на экипаж автобуса № 277, который вечером в пятницу, 3 ноября, высадил её 16-летнюю дочь.
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