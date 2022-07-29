В Краснодарском крае следователями линейного отдела завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при проведении общестроительных работ

Следователями линейного отдела МВД России на станции Кавказская завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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