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Царьград

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Экс-пресс-секретарь Зеленского раскритиковала его угрозы в адрес России

Экс-пресс-секретарь Зеленского раскритиковала его угрозы в адрес России

Юлия Мендель назвала заявления президента Украины путем к эскалации конфликта.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко отреагировала на его недавние угрозы в адрес России.

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