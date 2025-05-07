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Трамп хуситов «победил», а Израиль продолжает бомбардировки

Трамп хуситов «победил», а Израиль продолжает бомбардировки «Победа на хуситами», как ситуацию на Ближнем Востоке обозначил Дональд Трамп, никак не укладывается в общепринятое понимания термина «победа».

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