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86 тысяч квадратов травы скосили в Твери за неделю

86 тысяч квадратов травы скосили в Твери за неделю

В Твери за неделю привели в порядок зелёные зоны на площади 86 тысяч квадратных метров. Покосы провели у Обелиска Победы, на площадях Пушкина и Ленина, в скверах у мостов и на улицах города.

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