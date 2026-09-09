Ежегодная вакцинация против гриппа стартовала в Крыму

В Крыму началась ежегодная вакцинация против гриппа. Более миллиона жителей республики (включая 288 тысяч детей) смогут бесплатно привиться до начала эпидсезона, сообщили в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.
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