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Крымская газета

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Ежегодная вакцинация против гриппа стартовала в Крыму

Ежегодная вакцинация против гриппа стартовала в Крыму

В Крыму началась ежегодная вакцинация против гриппа.  Более миллиона жителей республики (включая 288 тысяч детей) смогут бесплатно привиться до начала эпидсезона, сообщили в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.

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