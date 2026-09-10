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PetroVietnam планирует запустить с Россией проекты в энергетике и поставки СПГ

PetroVietnam планирует запустить с Россией проекты в энергетике и поставки СПГ

Государственная нефтегазовая компания Вьетнама PetroVietnam намерена сформировать рабочую группу для проработки крупных совместных проектов с Россией в сфере энергетики и поставок СПГ.

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