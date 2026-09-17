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Царьград

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Прокуратура обвинила двух пермяков в инсценировке ограбления на 149 млн

Прокуратура обвинила двух пермяков в инсценировке ограбления на 149 млн

Двое жителей Пермской области обвиняются в инсценировке ограбления на 149 млн рублей. Как считает следствие, в июле 2026 года обвиняемые, вступив в сговор, похитили деньги.

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