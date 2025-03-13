Восстал из пепла: Медведев на тай-брейке вымучил победу над талантливым французом

Медведев обыграл Фиса и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе В четвертьфинале престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллс в мужском одиночном разряде встречались россиянин Даниил Медведев и француз Артюр Фис.