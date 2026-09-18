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Царьград

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"Самая опасная разработка": США научились "глушить, повреждать и уничтожать" русские и китайские спутники

"Самая опасная разработка": США научились "глушить, повреждать и уничтожать" русские и китайские спутники

Появились сообщения о том, что США якобы получили "самую опасную разработку", которая позволит военной технике обходиться без GPS и одновременно даст Вашингтону возможность глушить, повреждать и уничтожать русские и китайские спутники без страха остаться без собственной навигации.

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