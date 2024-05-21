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Сын Олега Янковского поделился редким снимком семьи

Сын Олега Янковского поделился редким снимком семьи

Вчера, 20 мая исполнилось 15 лет со дня ухода из жизни народного артиста СССР Олега Янковского. В память об этой дате его семья собралась вместе, о чем в своем личном блоге рассказал сын актера, Филипп Янковский.

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