Яркие образы волшебниц из «Сказочного патруля»

Мультериал «Сказочный патруль» долгое время продолжает радовать зрителей. Многие фанаты продолжают смотреть мультсериал ещё с 2016 года, и это очень круто! За все эти годы вселенная Патруля пополнилась сериалами «Сказочный патруль.