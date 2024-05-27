АКШта тарихта беренче тапкыр сыерның кош гриппы йоктыру очрагы ачыкланган. Рәсми рәвештә расланганчы, H5N1 вирусы Американың сыер көтүләренә 4 ай элек йоккан, дип фаразлый галимнәр.
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АКШта тарихта беренче тапкыр сыерның кош гриппы йоктыру очрагы ачыкланган. Рәсми рәвештә расланганчы, H5N1 вирусы Американың сыер көтүләренә 4 ай элек йоккан, дип фаразлый галимнәр.