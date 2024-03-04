Су-34 поразили «опорник» ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью ФАБ-500

В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что на краснолиманском направлении российские истребители Су-34 совершили удар по опорному пункту украинских боевиков.
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