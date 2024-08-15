«Единая Россия» направила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи

В миссии партии задействованы уже более 60 региональных отделений Партия «Единая Россия» направила в Курскую область свыше 800 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли бытовая техника, продукты, вода, одежда, а также стройматериалы, сообщили в пресс-службе партии.