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Ротенберг о 6 минутах штрафа Бардакова с «Торпедо»: «Где-то переборщил с огнем. Кипяток – вода вскипела в кастрюле. Надо было сбавить чуть-чуть газа»

СКА обыграл нижегородский клуб (3:2 Б) в заключительном матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. – По поводу удалений и штрафов.

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