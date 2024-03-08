Захарова назвала «мезозойским постмодерном» выступление Байдена в конгрессе США

Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе выглядит мезозойским постмодерном. Об этом в своем Telegram-канале заявила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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