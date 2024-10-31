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СМИ: жильцы взорвавшейся пятиэтажки в Черкесске обвинили в ЧП соседку

СМИ: жильцы взорвавшейся пятиэтажки в Черкесске обвинили в ЧП соседку

В Карачаево-Черкессии в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Разрушено минимум десять квартир, продолжается разбор обвалов, а местные считают, что очагом могла стать квартира пенсионерки, которая газовиков даже на порог не пускала.

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