Увидев, что делают русские и китайцы в Арктике, США тут же перебросили дивизию на Аляску

Вчера 245 прочитали А между тем Вашингтону всё неймётся, хочется распространить своё влияние и на те территории, которые уж вообще никакого отношения к США не имеют! Оно и понятно: глобальному гегемону до всего есть дело!.
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