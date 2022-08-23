Медвежий угол

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Убийцу Дарьи Дугиной ликвидируют — ветеран «Альфы»

Убийцу Дарьи Дугиной ликвидируют — ветеран «Альфы»

Украинские спецслужбы ликвидируют Наталью Вовк (до замужества Шабан), которая совершила убийство журналистки Дарьи Дугиной, заявил член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов, комментируя информацию о раскрытии убийства.

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