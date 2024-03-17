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Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 18 марта 2024 года, запреты дня

Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 18 марта 2024 года, запреты дня

Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 18 марта 2024 года, запреты дня Марина ОнегинаВ понедельник, 18 марта 2024 года, православные начинают Великий пост, важный период духовного очищения и подготовки к Пасхе.

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