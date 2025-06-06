JID: бактерии на коже могут действовать как натуральный солнцезащитный крем

Международная группа ученых обнаружила, что некоторые кожные бактерии могут защищать организм от вредного ультрафиолетового излучения По словам ученых, кожа человека населена множеством микроорганизмов — бактериями, грибками и вирусами, — которые играют важную роль в поддержании местного иммунитета.